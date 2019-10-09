الإعلان عن موعد الدورة الـ19 لمهرجان موازين

أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن موعد الدورة 19 من مهرجان موازين المهرجان الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أكدت أن المهرجان سيعقد في الفترة الممتدة 19 و27 يونيو 2020، وهو نفس موعد الدورة الـ18.

وأكدت الجهة المنظمة للمهرجان استمرارها في تقديم 90% من بطاقات المهرجان بشكل مجاني للجمهور، لكي تتيح لهم الفرصة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين.

وقالت اللجنة إن عروض المهرجان ستحمل قيم التسامح، السلام، الانفتاح، والاحترام.

وصرحت اللجنة المنظمة أن الدورة 18 من المهرجان شهدت مشاركة أكثر من 200 فنان، قدموا عروضهم لحوالي 2.7 مليون متفرج حضروا على منصات المهرجان الستة الموزعة في الرباط وسلا.

يذكر أن مهرجان موازين صنف كثاني أكبر حدث موسيقي في العالم، نظرا لتنوعه وغناه، ولقدرته على جمع عدد كبير من المطربين العالميين.

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