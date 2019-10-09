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الإعلان عن موعد الدورة الـ19 لمهرجان موازين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن موعد الدورة 19 من مهرجان موازين المهرجان الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أكدت أن المهرجان سيعقد في الفترة الممتدة 19 و27 يونيو 2020، وهو نفس موعد الدورة الـ18.

وأكدت الجهة المنظمة للمهرجان استمرارها في تقديم 90% من بطاقات المهرجان بشكل مجاني للجمهور، لكي تتيح لهم الفرصة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين.

وقالت اللجنة إن عروض المهرجان ستحمل قيم التسامح، السلام، الانفتاح، والاحترام.

وصرحت اللجنة المنظمة أن الدورة 18 من المهرجان شهدت مشاركة أكثر من 200 فنان، قدموا عروضهم لحوالي 2.7 مليون متفرج حضروا على منصات المهرجان الستة الموزعة في الرباط وسلا.

يذكر أن مهرجان موازين صنف كثاني أكبر حدث موسيقي في العالم، نظرا لتنوعه وغناه، ولقدرته على جمع عدد كبير من المطربين العالميين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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