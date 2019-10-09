الطين الطبي.. فعالية عالية في تنظيف البشرة

نشرت مجلة ستايل الألمانية الرائدة في مجال الموضة والجمال دراسة جديدة أثبتت فائدة الطين الطبي في تنظيف البشرة وتخليصها من كافة الشوائب.

وأكدت الدراسة على أن الطمي الطبي يساعد على امتصاص الإفرازات الدهنية كالإسفنجة التي تسد مسام البشرة، الأمر الذي يساهم في جعل المسام صغيرة الحجم مما يجعل البشرة تصبح أكثر إشراقا.

وقالت الدراسة إن الطمي يحتوي على الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم بكميات جيدة مما يساعد في تثبيط الالتهابات، وهذا ما يساهم في جعل البشرة تشع بالنضارة.

وطلبت الدراسة من الراغبين في الحصول على بشرة صافية استخدام ماسك الطمي الطبي بمعدل مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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