أميركية تنتظر “جائزة كبيرة” لتخليها عن الهاتف الذكي

تستعد الأميركية إيلانا موجدان البالغة من العمر 29 عاما لربح 100 ألف دولار أميركي في حال استمرت في صمودها وتخليها عن هاتفها الذكي.

وتعد الروائية المتسابقة الوحيدة التي صمدت من بين آلاف المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة التي أطلقتها شركة “فيتامين وتر” في ديسمبر 2018، والتي أعلنت من خلالها عن تقديم جائزة بقيمة 100 ألف دولار لمن يتخلى عن استخدام هاتفه الذكي لمدة عام كامل.

وقالت إيلانا إنها أعجبت بالتجربة كثيرا، وقالت إنها حصلت على حرية أكبر لعدم استخدامها الهاتف، كما أكدت أنها فكرت عدة مرات في عدم استخدام الهاتف الذكي مجددا، والابتعاد عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت إيلانا أن عودتها إلى استخدام الهاتف الذكي تعني عودتها للإدمان عليه، وهذا ما لا ترغب فيه.

يذكر أن إيلانا ستخضع لاختبار في حال أكملت الأربعة أشهر للتأكد من عدم لجوئها للغش طوال هذه المدة، وبعدها ستحصل على الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي.

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