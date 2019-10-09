جديد مايكروسوفت.. لوحتا مفاتيح مميزتان

كشفت شركة مايكروسوفت الأميركية عن لوحتي مفاتيح جديدتين ومميزتين أطلقت عليهما اسم Classic Ergonomic Keyboard، وBluetooth Keyboard.

وتعد لوحة Classic Ergonomic Keyboard مناسبة للأشخاص الذين يقومون بالكتابة بشكل كبير، نظرا لتميزها بالتقسيم الواضح لنطاق المفاتيح المخصصة لليدين اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى زر المسافة الذي يمتد على الجانبين، والمسند الكبير الذي يستخدم لراحة اليد.

وزودت مايكروسوفت لوحة المفاتيح هذه بزر مخصص للرموز التعبيرية وزرOffice، بالإضافة لإمكانية وصلها من خلال كابل USB.

أما بالنسبة للوحة Bluetooth Keyboard فستكون مناسبة للمبتدئين، حيث ستقدم لهم الوظائف الأساسية بأسعار مناسبة.

حيث ستحتوي هذه اللوحة على زر للرموز التعبيرية، زر Office، بالإضافة إلى قدرتها على الاقتران في بيئة عمل نظام ويندوز 10.

يذكر أن شركة مايكروسوفت ستطلق لوحة Classic Ergonomic Keyboard بسعر 50 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر لوحة Bluetooth Keyboard إلى 60 دولارا أميركيا.

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