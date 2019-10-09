إنستغرام تتصدى لرسائل الاحتيال بميزة جديدة

أعلنت شركة إنستغرام الأميركية عن إطلاقها لميزة جديدة أطلقت عليها اسم Emails From Instagram تهدف من خلالها إلى مكافحة رسائل الاحتيال ولا سيما بعد اختراق عدة حسابات من خلال تزوير تقنية التحقق بخطوتين.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على معرفة الرسائل الواردة إلى بريده الإلكتروني الصادرة عن إنستغرام والرسائل غير الصادرة عنها.

حيث أصبحت الميزة الجديدة عبارة عن قسم جديد في التطبيق يمكن للمستخدم الوصول إليه من خلال الإعدادات، ومن خلال هذا القسم سيتعرف المستخدم على الرسائل المرسلة من إنستغرام خلال الـ14 يوما الأخيرة.

وطلبت الشركة الأميركية من المستخدمين التأكد من القسم الجديد في حال وردتهم رسالة من إنستغرام تطالبهم بوضع كلمات المرور أو تغييره، أو الدخول إلى إحدى الصفحات، ففي حال كانت الرسالة موجودة في هذا القسم فهذا يعني بأنها آمنة، وفي حال لم تكن موجودة فيه فيجب على المستخدم حذفها وعدم الضغط على الروابط الموجودة فيها.

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