أسوس تُغيّر مفهوم “تخزين البيانات”

رفعت شركة أسوس التايوانية النقاب عن صندوق يحول الأقراص الساكنة SSD إلى وسائط تخزين فائقة السرعة أطلقت عليه اسم ROG Strix Arion.

وأكدت الشركة التايوانية أن الصندوق الجديد يستوعب أقراص الحالة الساكنة M.2-SSD التي تحتوي على عام التنسيق M.2 2 2280 أو أصغر.

وقامت أسوس بصناعة الصندوق من الألمنيوم، وزودته بوسادات حرارية لكي تحافظ على درجة حرارته ضمن الحدود الطبيعية.

وقالت الشركة التايوانية إنها ستعتمد على معيار USB 3.2 من الجيل الثاني الذي يتيح نقل البيانات بسرعة تصل إلى 1000 ميغا بايت في الثانية في حال كانت السرعة مدعومة من قبل وحدة التحكم PCle-zu-USB المدمجة وقرص SSD المكعب.

وسيكون المستخدم قادرا على استخدام الصندوق الجديد من خلال منفذ USB، كما يتم توصيله من خلال كابل بمنفذ USB.

الجدير بالذكر أن آسوس لم تقم بتقديم أي معلومات حول سعر الصندوق الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق.

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