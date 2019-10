شيفروليه تكشف عن أحدث طراز لسيارات «سيلفيرادو» الضخمة

كشفت شركة شيفروليه منذ مدة عن أحدث طرازات سيلفيرادو التي يعشقها محبو مركبات البيك آب الكبيرة حول العالم.

حيث نلاحظ أنها أتت بهياكل كبيرة ومتينة، صنعت بعض أجزائها المتحركة من الألومينيوم، والأجزاء الأخرى من الفولاذ الصلب، وتزينت بعناصر من الفيبر وألياف الكربون المتينة.

وحصلت هذه السيارات على كاميرات تبين للسائق محيط السيارة بالكامل، وكاميرات تظهر حتى الصندوق الخلفي، إضافة إلى محاور معدنية متحركة من الجنبين لمساعدة الركاب بالصعود إلى المقصورة.

كما زودت بمقصورات مخصصة لراكبين و5 ركاب، مزينة بعناصر من الخشب والبلاستيك والكروم، وزودت بمقاعد جلدية مريحة، ولوحة قيادة متطورة عليها شاشات تعمل باللمس.

هذا ومن المفترض أن تصل هذه السيارة قريباً إلى العديد من أسواق الشرق الأوسط، بسعر يبدأ من 35.6 ألف دولار.

