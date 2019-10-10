تسريبات تكشف مواصفات هاتف أبل الاقتصادي

مضى أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق شركة آبل لهاتف آيفون SE والذي استهدفت من خلاله أصحاب الدخل المتوسط والراغبين بشراء هواتفها.

وحقق الهاتف في حينها نجاحاً قوياً للشركة من خلال مبيعات كبيرة نظراً لسعره الذي طُرح به وكان يُراوح 500 دولار وأقل.

لكن آبل لم تطلق الجيل الثاني من الهاتف بعد، رغم أن معلومات تسربت العام الماضي ذكرت أن آبل ستطرح الهاتف في ربيع 2019 لكن الشركة الأمريكية العملاقة لم تفعل ذلك.

وعادت التسريبات من جديد من خلال تسريبات جديدة بأن هاتف iPhone SE 2 سيعود إلى الواجهة بعد إعلان المحلل التقني الموثوق في أخبار شركة آبل Ming-Chi Kuo للقول إن أبل ستطلق الهاتف في أوائل عام 2020.

ويتوقع تشي كو إن SE 2 يشبه في تصميمه iPhone 8 أكثر مما يشبه iPhone 5 ، وهذا يعني أنه سيكون بين أيدينا هاتف بشاشة مقاسها 4.7 إنش، وهي مساحة صغيرة مقارنةً مع هواتف الشركات الحالية من بينها أبل.

لكن أبل ستقدم مواصفات أحدث من هاتف آيفون 8، إضافة إلى تقنيات تخلت عنها أبل مثل مستشعر بصمة في زر الهاتف الرئيسي إضافة لحواف عريضة، وقال تشي كو إن الهاتف القادم قد يأتي بمعالج A13 و3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت تقارير مالية يابانية أن يتم طرح 7 إلى 8 مليون وحدة إضافية من عائلة آيفون 11، وتأمل شركة أبل تعويض النتائج المخيبة للآمال في العام الماضي. كما أن تأجيل فرض الضريبة الأمريكية على السلع المستوردة من الصين سوف يساعد أيضًا في زيادة مبيعات الآيفون في الولايات المتحدة نهاية العام الجاري.

ويبدو أن سلسلة iPhone 11 الجديدة من Apple تتمتع بطلب أعلى من المتوقع ، ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10٪.

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