6 أسباب لألم المفاصل لديك – بعضها خطير!

هل تعاني من آلام غريبة في مفاصلك؟ قد يكون السبب أمراً

عابراً أو أمراً خطيراً. سوف نتعرف في المقال التالي على مجموعة من الأمور

والحالات الصحية التي قد تقف خلف ألم مفاصلك.

هناك العديد من الأسباب لألم المفاصل الذي ربما تشعر به، وهذه أبرزها:

1- رد فعل ناتج عن تناول دواء معين

مع أن الأدوية والمضادات الحيوية صممت

للعلاج، إلا أنها أحياناً قد يكون لها ردود فعل ومضاعفات غير محببة، خاصة

المضادات الحيوية من نوع البنسلين، فهذه قد تسبب رد فعل تحسسي.

ولكن الفرق بين ألم المفاصل الذي تسببت به بعض الأدوية والام

المفاصل التي لها أسباب أخرى، هو أن المضاعفات هنا لا تظهر في المفاصل

فحسب، بل تميل للظهور في أجزاء أخرى مختلفة من الجسم كذلك، مثل:

طفح جلدي.

احمرار في العيون.

تهيج في الجهاز الهضمي.

لذا وإذا تزامن ظهور ألم المفاصل وأعراض غريبة وجديدة أخرى مع البدء بتناول دواء جديد، قم باستشارة الطبيب بشكل فوري.

2- الإصابة بالنقرس

تحدث الإصابة بالنقرس

نتيجة تراكم حمض اليوريك، والذي يسبب تكون نوع من البلورات تسبب بدورها

التهاباً في المفاصل. وغالباً ما تظهر نوبات الألم الحاد في النقرس تحديداً

في إصبع القدم الكبير.

وقد يظهر الألم الناتج هنا في أماكن أخرى كذلك، مثل الكاحل

والركب. ومع أن النقرس أكثر شيوعاً بين الرجال إلا أن هذا لا يعني عدم

قابلية النساء للإصابة به، بل هذا أمر وارد، خاصة بعد بلوغ سن اليأس.

3- الإصابة بالساركويد

في العادة، يعمل الجهاز المناعي

في الجسم على حمايتك من أية مسببات للمرض، ولكن وإذا ما كنت مصاباً

بالساركويد يصاب الجهاز المناعي بالخلل، فتبدأ الأجسام المضادة بالتجمع في

أجزاء مختلفة من الجسم، مسببة أعراضاً مثل: الحمى، التعب، صعوبة التنفس.

وهناك نوع خاص من مرض الساركويد

تصاب به المفاصل يهاجم بشراسة وألم تحديداً في فصل الربيع دوناً عن الفصول

الأخرى. ولكن تتحسن حالة المصاب بعد عدة أشهر أو من الممكن اختفاء أعراض

المرض مؤقتاً مع الأدوية المناسبة.

4- الإصابة بمرض لايم

قد تتسبب قرصة حشرة القرادة بإصابتك بمرض لايم، وهنا قد تتعرض للقرصة وتصاب بالمرض دون أن تشعر ودون أن تظهر عليك أية أعراض واضحة.

ولكن وإذا حصلت الإصابة وبدأ الالتهاب بالانتشار بصمت في

الجسم دون تشخيص أو علاج، فقد يتفشى الالتهاب بشكل حاد في كافة أنحاء الجسم

خلال أسابيع.

وتشمل الأعراض الظاهرة ألماً في الرأس

وحمى وألم في المفاصل. وفي بعض الحالات الحادة قد تصبح هذه الأعراض أو

جزءاً منها أعراضاً مزمنة تستمر مع المصاب حتى بعد انتهاء العلاج بفترة

طويلة.

5- الإصابة بالألم العضلي الليفي

غالباً ما تصاب النساء بالألم العضلي الليفي أكثر من الرجال عموماً، وقد يتم تحفيز ظهور هذه الحالة المؤلمة نتيجة أمور عدة بما في ذلك الشعور المستمر بالتوتر!

وقد يكون سبب حصول الالتهاب والإصابة هنا هو قيام الجهاز العصبي بإرسال إشارات الألم إلى كافة أنحاء الجسم، ومن الممكن أن يبالغ الدماغ في رد فعله تجاه أمور عادية، مثل الروائح والأصوات.

والألم هنا لا يقتصر على المفاصل فحسب، بل غالباً سوف يشعر المصاب بالألم في أماكن أخرى من الجسم كذلك.

6- سرطان العظام

من الممكن للإصابة بسرطان العظام

أن تكون هي السبب في ألم المفاصل، إذ أن ألم العظام يعتبر أحد الأعراض

التقليدية لسرطان العظام، وقد يحدث ألم المفاصل عند وجود ورم خبيث قرب

المفصل ويضغط عليه.

والألم الناتج عن سرطان العظام يزداد عادة حدة في ساعات الليل أو خلال فترات النشاط البدني.

ولكن عليك أن تدرك هنا أن فرص أن يكون سبب ألم المفاصل هو

سرطان العظام تعتبر ضئيلة جداً. ويعتبر سرطان العظام أقل انتشاراً وبشكل

كبير من أنواع السرطان الأخرى.

المصدر : موقع طب ويب

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