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الفطر المشروم “سيف مُسلّط” على سرطان البروستات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قام بها علماء جامعة توهوكو اليابانية أن للفطر المشروم دورا كبيرا في الحد من تطور سرطان البروستات.

وخضع للدراسة 36 رجلا تراوحت أعمارهم ما بين 40 إلى 79 سنة، حيث طلب العلماء منهم الإجابة عن عدد من الأسئلة المدونة في الاستبانة والمتعلقة بنمط الحياة والنظام الغذائي، وإن كان النظام يحتوي على فطر المشروم أم لا.

وتوصل الباحثون إلى أن تناول فطر المشروم بشكل منتظم وبصورة دورية يعمل على خفض تطور سرطان البروستات وبخاصة عند الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.

وأكد أحد الباحثين الذين قاموا بالدراسة أن الفطر المشروم ساهم في الحد من تطور البروستات بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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