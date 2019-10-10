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بالصدفة.. بريطاني يعثر على “كنز ثمين” في حقله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ المواطن البريطاني بيلي فوجان البالغ من العمر 54 عاما أثناء قيامه بتمشيط حقله الواقع في مدينة وايتهين بمقاطعة كامبريا بواسطة جهاز كشف المعادن بإصدار الجهاز إشارة قوية، فاعتقد أن هناك قطعة من الأدوات التي يستخدمها متسلقو الجبال الذين يمرون بالمنطقة.

حفر بيلي لعمق 13 مترا ليتفاجأ بوجود قطعة ذهبية يصل عمرها إلى 4000 سنة ليقوم بتصويرها وإرسالها لأصدقائه الذين أخبروه بأن هذه القطعة تعود للعصور القديمة وكان القدماء يستخدمونها للتعبير عن حجم ثروتهم.

وقام بيلي بعرض القطعة على أحد الصياغ، حيث قام بوزنها وقال له أن وزنها يصل إلى 22 قيراط وتصل قيمتها إلى 11 ألف أسترليني.

وأبلغ بيلي المتحف المحلي بوجود القطعة لديه، وأكد له أحد المسؤولين في المتحف بأن لجنة التقييم ستقوم بوضع قيمة لهذه القطعة ليكون بيلي أمام خيارين بيعها للمتحف أو الاحتفاظ بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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