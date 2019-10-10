منوعات

وفاة مخرج مسلسل “دقيقة صمت” شوقي الماجري

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فجع الوسط الفني العربي اليوم الخميس بوفاة المخرج التونسي شوقي الماجري إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده في القاهرة للقيام ببعض الأعمال.

ونعى المنتج اللبناني صادق الصباح صديقه شوقي الماجري من خلال منشور نشره على صفحته في موقع إنستجرام، حيث قال إنه علم بوفاة صديقه صباح اليوم في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

واعتبر صادق الصباح وفاة شوقي خسارة للوسط الفني العربي، نظرا للأعمال الرائعة التي قدمها المخرج التونسي والتي كان آخرها مسلسل دقيقة صمت الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق شعبية كبيرة، ونال رضا واستحسان الجمهور في الوطن العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اعتقال عاطلة الشبلي لاعب نادي الأهلي بطرابلس – في طريق السور – بعد البيانات المسجلة في غرفة التحقيق – وارسال قوة عسكرية للسيارات المصفحة – والبوابات العسكرية . إغلاق طريق بين النوفليين وبن عاشور . والدهماني . واجهزة الاتصال العسكرين للقوة العسكرية في طرابلس والقبض على المصراتيين في مقاهي الشيشة . بعد الابلاغ عن وجود كميات من الممنوعات – الشرطة البلدية ،المسلحة .

    رد