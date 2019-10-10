وفاة مخرج مسلسل “دقيقة صمت” شوقي الماجري

فجع الوسط الفني العربي اليوم الخميس بوفاة المخرج التونسي شوقي الماجري إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده في القاهرة للقيام ببعض الأعمال.

ونعى المنتج اللبناني صادق الصباح صديقه شوقي الماجري من خلال منشور نشره على صفحته في موقع إنستجرام، حيث قال إنه علم بوفاة صديقه صباح اليوم في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

واعتبر صادق الصباح وفاة شوقي خسارة للوسط الفني العربي، نظرا للأعمال الرائعة التي قدمها المخرج التونسي والتي كان آخرها مسلسل دقيقة صمت الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق شعبية كبيرة، ونال رضا واستحسان الجمهور في الوطن العربي.

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