HP تطلق حاسوبا مخصصا للمصممين وعشاق الألعاب

رفعت شركة HP الأميركية النقاب عن حاسوب جديد مخصص لعشاق الألعاب ولمصممي الجرافيك أطلقت عليه اسم Omen X 2S.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i9-9980HK وتردد يصل إلى 5 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q.

وقامت الشركة الأميركية بإحاطة الحاسوب بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك وبوزن يصل إلى 2.45 كغم.

وسيحتوي الحاسوب على شاشتين الأولى رئيسية سيصل حجمها إلى 15,6 بوصة بدقة عرض 2160*3840 بيكسل بمعدل تحديث 144 أو 240 هرتز، أما الثانية فجاءت بحجم 6 بوصة ودقة عرض FULL HD تم وضعها فوق لوحة المفاتيح، ومن خلال هذه الشاشة سيكون المستخدم قادرا على عرض الفيديوهات والصور أو التحكم بالتطبيقات والبرامج أثناء تشغيل الشاشة الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 32 غيغا بايت.

وزودت الشركة الحاسوب الجديد بمنظومة Thermal Grizzly Condutonaut الخاصة والتي تعمل على رفع معدل تبريد المعالج واللوحة الأم بمقدار 28% خلال استخدام الجهاز بطاقته القصوى.

يذكر أن HP لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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