اللون العراقي يخطف قلوب الفنانين العرب

تعد الأغنية العراقية من أهم ألوان الأغنية العربية، حيث نجح اللون العراقي في الانتشار بكافة أنحاء الوطن العربي، والدخول إلى قلوب المستمعين العرب الذين اعتادوا على سماع الأغاني العراقية بشكل مستمر.

ولعب عمالقة الأغنية العراقية كناظم الغزالي، فؤاد سالم، حميد منصور، ياس خضر، سعدون الجابر وغيرهم الكثير دورا كبيرا في مساعدة الأغنية العراقية على الانتشار، ومن ثم حمل لواء الأغنية العديد من الفنانين الشباب الذين حققوا انتشارا كبيرا في الوطن العربي.

وتعد اللهجة العراقية والكلمات الجميلة التي تحتوي عليها هذه اللهجة من أهم الأسباب والعوامل التي ساعدت على انتشار الأغنية العراقية، حتى أصبح العديد من الفنانين العرب يتجهون لتقديم أغاني باللهجة العراقية.

وشهدت الساحة الفنية العربية في الفترة الأخيرة ظهور مجموعة من الأغاني باللهجة العراقية التي قام بغنائها عدد من الفنانين العرب، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم الفنانين العرب الذين قدموا أغاني باللهجة العراقية:

محمد عساف (مكانك خالي): أطلق النجم الفلسطيني محمد عساف في شهر سبتمبر من عام 2018 أغنية مكانك خالي باللهجة العراقية، وتعد هذه الأغنية أولى أغنياته باللهجة العراقية، لتنضم اللهجة الغنائية إلى قائمة اللهجات التي غنى بها العساف، وحققت هذه الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا، وتجاوز عدد مشاهديها خلال الأشهر الأولى حاجز 16 مليون مشاهد.

وعندما سُأِلَ العساف عن أسباب غنائه باللهجة العراقية قال بأنه يعشق هذه اللهجة، وبأن اللون العراقي يحرك مشاعره بشكل كبير.

وكتب كلمات هذه الأغنية رامي العبودي، ولحنها على صابر، بينما قام وزعها عثمان عبود.

حسين الجسمي (أجا الليل): يعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحد الفنانين الذين العرب الذين قدموا أغنية باللهجة العراقية، حيث أصدر في 12 نوفمبر 2018 أغنية إجا الليل، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث استطاعت الوصول إلى مليون ونصف مشاهدة بعد 5 أيام من إطلاق الأغنية.

وعبر عشاق الجسمي عن روعة أدائه للأغنية، وعن دهشتهم من قدرته على إتقان اللهجة العراقية.

ملحم زين ونور الزين ( الله عليك): تعد هذه الأغنية من الأغنيات التي غناها الفنان اللبناني ملحم زين بالمشاركة مع الفنان نور الزين، وأطلقت هذه الأغنية في 5 نوفمبر 2018، وحقق 5.5 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد من طرحها، وكتب كلمات هذه الأغنية رامي العبودي ولحنها نور الزين.

راغب علامة (تحب روحك): تعد أغنية تحب روحك من الأغاني التي قام الفنان اللبناني راغب علامة بغنائها باللهجة العراقية عام 2004 وكانت إحدى أغنيات ألبوم تحب ضحكاتي، وعبر راغب عن سعادته لإطلاقه أغنية باللهجة العراقية، وأكد علامة عن رغبته بإطلاق عدد آخر من الأغاني باللهجة العراقية في القريب العاجل.

وأغنية تحب روحك من كلمات فراس الحبيب وألحان عادل العراقي وتوزيع محمد الراوي.

الفنان السوري حسام جنيد (يا قلبي شبيك): تعد أغنية يا قلبي شبيك إحدى الأغنيات التي غناها الفنان السوري حسام جنيد باللهجة العراقية، وحققت هذه الأغنية نجاحا كبيرا، وأعجب عشاق حسام جنيد بقدرته على غناء الأغنية باللكنة العراقية الصحيحة.

وأغنية يا قلبي شبيك من كلمات رامي عبود، وألحان ياسر عبد الوهاب.

راشد الماجد ( انتهت كل الحكاية): يعد الفنان السعودي راشد الماجد من الفنانين العرب الذين غنوا أغاني باللهجة العراقية، وتعد أغنية انتهت كل الحكاية إحدى الأغنيات التي غناها راشد الماجد باللهجة العراقية، وأثبت الماجد قدرته على غناء النوع العراقي بجودة وإتقان.

وأغنية انتهت كل الحكاية من كلمات سعود الشربتلي وألحان أحمد الهرمي.

ناصيف زيتون (فارقوني): دخل الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون عالم الأغنية العراقية من خلال إطلاقه لأغنية فارقوني خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال حفل أحياه في مدينة أربيل العراقية.

وحقق الأغنية نجاحا كبيرا، حيث أبدى عشاق النجم السوري إعجابهم بالأغنية، وبقدرته على نطق الكلمات العراقية بشكل صحيح.

وأغنية فارقوني من كلمات عدنان الأمير وألحان أدهم وتوزيع عمر الصباغ.

ومن خلال ما سبق نرى أن الأغنية العراقية شكلت خلال الفترة الماضية عنصر جذب للمطربين العرب الذين رغبوا في خوض هذه التجربة المميزة والرائعة، وبالفعل استطاع الفنانون العرب تقديم أغان متقنة باللهجة العراقية نالت رضا وإعجاب جمهورهم الكبير.

The post اللون العراقي يخطف قلوب الفنانين العرب appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية