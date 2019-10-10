موتورولا تستعد لإطلاق هاتف “مميز ورخيص”

كشفت شركة موتورولا الأميركية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر قليل أطلقت عليه اسم Motorola One Macro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MediaTekHelio P70 الجيد والسريع ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.2 بوصة وبدقة عرض +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستكون رباعية حيث ستأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميغا بيكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الرابعة فستكون كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، وستتيح الكاميرا المجال للمستخدم لالتقاط صور وفيديوهات بدقة Full HD.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

أما البطارية فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط.

يذكر أن موتورولا ستطلق الهاتف الجديد في الهند يوم 12 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 140 دولارا أميركيا، على أن تطلقه في باقي أنحاء العالم يوم 24 أكتوبر.

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