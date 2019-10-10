شركة Sennheiser تطلق سماعة لاسلكية لعشاق الألعاب

كشفت شركة Sennheiser الألمانية عن سماعة لاسلكية مخصصة لعشاق الألعاب تتميز بقدرتها على العمل لمدة 100 ساعة أطلقت عليها اسم gsp 370.

وتتميز السماعة الجديدة بوجود ميكرفون مخصص للبث بأعلى جودة، بالإضافة إلى وجود وسائد تم وضعها في سماعات الأذن وفي الجزء العلوي للسماعة، تتيح للمستخدم خوض تجربة جديدة ومميزة.

وتعد بطارية هذه السماعة إحدى أهم مميزاتها إذ تعمل لمدة 100 ساعة متواصلة خلال الشحنة الواحدة.

وأكدت الشركة الألمانية أن المستخدم سيكون قادرا على تشغيل السماعة الجديدة فور وصلها بمنفذ Micro USB.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطرح السماعة عبر متجرها الإلكتروني بسعر يصل إلى 200 دولار أميركي دون أن تحدد الموعد الرسمي لإطلاق السماعة.

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