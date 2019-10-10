مُحتال يقع في شر أعماله.. ويحوّل ماله لجمعية خيرية

تمكن الشاب الإيرلندي روس من الإيقاع بأحد المحتالين بعد أن تمكن من قلب الطاولة عليه وجعله يقع في شر أعماله.

وقال روس إنه تلقى رسالة على بريده الإلكتروني من شخص مجهول طلب منه تحويل مبلغ 1400 دولار أميركي مقابل المشاركة في مشاريعه والحصول على نصف ثروته.

واكتشف روس الأمر ولكنه أراد إيقاع اللص في شر أعماله، حيث قال له إنه وافق على طلبه وبأنه يرغب بالمشاركة معه بمبلغ 70 ألف دولار أميركي من أجل زيادة وتيرة الربح.

وقام روس بإرسال إشعار مزور للمحتال يفيد بتحويل النقود إليه، ولكن المحتال أخبره بأن المال لم يصل، فقال له الشاب الإيرلندي إن عملية التحويل جُمدت من قبل البنك بسبب شك بوجود عملية احتيال، ولكي يتم تحويل المبلغ يجب أن يقوم النصاب بتحويل مبلغ لحساب روس.

وأوقع الطمع المحتال في شر أعماله، حيث قام بتحويل 35 ألف دولار أميركي لحساب روس، ليقوم الأخير بأخذ المبلغ ومن ثم تبرع به إلى جمعية السرطان الإيرلندية.

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