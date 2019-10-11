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متبرعون ينقذون حياة طفل مصاب بسرطان الدم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت حملة التبرعات التي أطلقها والدا الطفل البريطاني أوسكار ساكسلي لي من أجل إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية لابنهما في جمع 61 ألف دولار أمريكي خلال أقل من شهر.

وتعد هذه العملية ثاني عملية زرع خلايا جذعية سيخضع لها الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، حيث أجري له في العام الجاري عملية أولى لكن المرض عاد إليه مجددا.

وعبر الوالدان عن دهشتهما من قدوم عدد كبير من الأشخاص من أجل التبرع لمساعدة طفلهما، حيث اصطف آلاف المتبرعين أمام مدرسة بيتماستون الابتدائية من أجل تقديم التبرعات للطفل في ظروف مناخية مختلفة.

وعبر الوالدان عن شكرهما وامتنانهما لجميع المتبرعين الذي زاد عددهم عن 4800 متبرع على تقديمهما المساعدة لطفلهما.

يذكر أن الطفل أوسكار سيخضع بعد عام كامل لتجربة سريرية رائدة حيث سيزرع له خلايا جذعية جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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