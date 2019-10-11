لأول مرة في التاريخ.. لحم اصطناعي في الفضاء

نجح عدد من رواد الفضاء بإجراء تجربة ناجحة لإنتاج لحم اصطناعي في الفضاء، وأجريت التجربة الناجحة يوم 26 سبتمبر الماضي في القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية.

وقامت شركة أليف فارمز بصناعة شريحة لحم في الفضاء بالاعتماد على طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد.

وقامت الشركة بإرسال خلايا بقرية مع الرواد إلى الفضاء، ومن ثم قام الرواد وفي ظروف اصطناعية بمضاعفة الأنسجة وطباعتها من خلال طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، حيث نمت وأصبحت نسيجا عضليا على شكل شريحة صغيرة من اللحم.

ويأمل باحثو شركة أليف فارمز في تطوير نتائج هذه التجربة والبناء عليها من أجل تحسين عمليات إنتاج اللحم الاصطناعي في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن نجاح هذه التجربة سيمنح رواد الفضاء الفرصة لتناول اللحوم عوضا عن الأغذية المخصصة لرواد الفضاء والتي لا يفضلها معظمهم.

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