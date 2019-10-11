الصحة العالمية تعلن خلو ليبيا من شلل الأطفال في 2018

أعلنت

منظمة الصحة العالمية، الجمعة، خلو ليبيا من مرض شلل الأطفال في السنة الماضية؛ بسبب

قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال، واستمرار المركز الوطني لمكافحة الأمراض

في محاربة المرض.

وقال

مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن قوة برنامج الرصد والتقصي ونجاح حملة

التطعيمات كان عاملا مهما في خلو البلاد من هذا المرض، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود

من أجل استمرار نجاح الرصد والتقصي.

يشار

إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قال، في منتصف ديسمبر

من العام الماضي في تصريح للرائد، إن الحصيلة الأولية لحملة التطعيمات ضد مرض الحصبة

وشلل الأطفال والحميراء بلغت مليونين و750 ألف طفل.

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