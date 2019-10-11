أمازون تطلق حاسوبين لمساعدة الأطفال على القراءة

في إطار سعيها لتشجيع الأطفال على القراءة قامت شركة أمازون الأمريكية بإطلاق حاسوبين لوحيين يساعدان الأطفال على الاطلاع على القصص الإلكترونية وقراءتها أطلقت عليهما اسم Kindle Kids Edition وFire 10Kids Edition.

وصممت الشركة الأمريكية الحاسوب Kindle Kids Edition بهيكل مقاوم للصدمات والخدوش، وزودته بشاشة من نوع E Ink تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني مقاس 6 بوصة ودقة عرض 167 بيكسل للبوصة الواحدة، مخصصة لقراءة النصوص الإلكترونية.

وستكون الشاشة مضاءة بشكل كافٍ لكي تساعد الأطفال على القراءة بشكل مريح للنظر، ويتميز الحاسوب ببطاريته التي تجعله يعمل لمدة أسبوعين في وضع الاستعداد ولمدة عدة ساعات متواصلة.

كما سيحتوي حاسوب أمازون على خلفيات تتلاءم مع الأطفال، بالإضافة إلى تقديم أوسمة لتشجيعهم على القراءة باستمرار.

وقالت الشركة الأمريكية أن مشتري هذا الحاسوب سيحصل على كفالة لمدة عامين، واشتراك في خدمة Free Time Unlimited لمدة عام كامل.

أما بالنسبة لحاسوب Fire 10Kids Edition فصمم بهيكل مميز ومقاوم للصدمات، كما زود ببرمجيات تساعد الأطفال على القراءة، ومشاهدة القصص والبرامج المخصصة لهم من خلال الإنترنت.

الجدير بالذكر أن أمازون لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد إصدار الحواسيب الجديدة وأسعارها.

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