إجلاء فريق عمل جيمس بوند بسبب “شُبهة إرهاب”

قامت القوات البريطانية المتمركزة في قاعدة بريز نورتون الجوية البريطانية التي تعد أكبر قاعدة للقوات الجوية البريطانية بإجلاء فريق عمل جيمس بوند البالغ عددهم 400 شخص من القاعدة بسبب الاشتباه بوجود عمل إرهابي أثناء قيامهم بالتحضير والتجهيز للمشاهد التي ستصور في هذه القاعدة من أجل فيلم جيمس بوند الجديد الذي سيحمل اسم لا وقت للموت.

وعثرت القوات البريطانية على شاحنة صغيرة مقلوبة داخل القاعدة، وتملك تصريحا أمنيا منتهي الصلاحية، مما جعل السلطات تقوم بإخلاء القاعدة خوفا من أن تكون الشاحنة مفخخة، وقام خبراء المتفجرات بفحص الشاحنة بمساعدة الكلاب ليتبين لهم عدم وجود أي متفجرات فيها.

وبعد الفحص والتدقيق تبين للقوات البريطانية أن الشاحنة الصغيرة تابعة لفريق التصوير الذي وضعها في هذا الوضع المريب من أجل تصوير بعض المشاهد، وتركوها على وضعها في موقع التصوير بسبب إهمال بعض الموظفين.

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