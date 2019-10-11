شركة Oppo تطلق هاتفاً جديداً بمواصفات متوسطة

أماطت شركة أوبو الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات متوسطة مقاوم للماء والغبار أطلقت عليه اسم Oppo Reno A وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 710 ، ونظام Android 9pie وواجهة Color OS6.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثانية مزدوجة، حيث ستأتي الكاميرا الأولى بدقة 16 ميغا بيكسل، والثانية بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستوفر الشركة الصينية الذاكرة الداخلية للهاتف بخيارين هما 64 و128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 غيغا بايت، أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 3600 ميلي أمبير، وأكدت الشركة الصينية أن الشاشة ستحتوي على مستشعر للبصمات.

الجدير بالذكر أن Opoo ستطلق الهاتف في اليابان يوم 18 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 332 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه بعد ذلك في كافة أنحاء العالم.

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