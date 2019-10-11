جديد LG .. شاشة منحنية بمواصفات مميزة

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة منحنية بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم 34WL85C.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 34 بوصة ونسبة 21:9 وبدقة عرض تصل إلى 3440*1440 بيكسل.

وستدعم هذه الشاشة تقنية HDR10 كما أنها ستكون قادرة على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 99%.

أما بالنسبة لشدة الإضاءة فستصل إلى Cdm2 350، كما ستتيح الشاشة الجديدة المجال للمستخدم لتقسيم الشاشة إلى 4 أقسام لكي يقوم المستخدم بالاستفادة منها في عدة مجالات.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق شاشتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقها.

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