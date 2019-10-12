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منة فضالي تكشف قصة تبنيها الطفلة فرح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي البالغة من العمر 36 سنة عن قصة تبنيها للطفلة فرح والتي حدثت منذ 10 سنوات.

وقالت النجمة المصرية إن قلبها لهف للطفلة فرح عند زيارتها لدار الأيتام الواقع في منطقة المهندسين في مصر، وقررت تبنيها والتكفل بكافة مصاريفها ودراستها.

وأكدت منة فضالي أن الطفلة فرح ظلت تعيش في الدار، ولم تعش معها أبدا، وبأنها تقوم بزيارتها من وقت لآخر للاطمئنان عليها.

يذكر أن النجمة المصرية تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم ميني بار برفقة باقة من نجوم الفن المصري أمثال صلاح عبد الله، نضال الشافعي، أمينة، وياسر علي ماهر، وتمنت النجمة المصرية أن ينال العمل الجديد رضا جمهورها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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