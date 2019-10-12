منة فضالي تكشف قصة تبنيها الطفلة فرح

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي البالغة من العمر 36 سنة عن قصة تبنيها للطفلة فرح والتي حدثت منذ 10 سنوات.

وقالت النجمة المصرية إن قلبها لهف للطفلة فرح عند زيارتها لدار الأيتام الواقع في منطقة المهندسين في مصر، وقررت تبنيها والتكفل بكافة مصاريفها ودراستها.

وأكدت منة فضالي أن الطفلة فرح ظلت تعيش في الدار، ولم تعش معها أبدا، وبأنها تقوم بزيارتها من وقت لآخر للاطمئنان عليها.

يذكر أن النجمة المصرية تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم ميني بار برفقة باقة من نجوم الفن المصري أمثال صلاح عبد الله، نضال الشافعي، أمينة، وياسر علي ماهر، وتمنت النجمة المصرية أن ينال العمل الجديد رضا جمهورها.

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