بالصور.. تعرّف على النيوزيلندي صديق أسماك القرش

في إطار سعيه لتغيير الفكرة السائدة عن أسماك القرش، قام النيوزيلندي رايلي إليوت بالغوص والسباحة إلى جانب أسماك القرش محاولا تكوين صداقات معها.

وظهر رايلي في عدد من الصور وهو يسبح إلى جانب أسماك قرش يصل طول بعضها إلى 3.6 متر دون أن تقوم الأسماك بالهجوم عليه.

وقال المغامر إنه يسعى من خلال هذه اللقطات لإقناع الإنسان بأن الاقتراب من أسماك القرش ليس شيئا خطر، وبأن هذه الأسماك مسالمة وتخشى الإنسان، وأكد على أن هجومها على الإنسان يكون بسبب خوفها منه.

وأكد المغامر قدرته على ضبط أعصابه عندما يكون بالقرب من أسماك القرش، وبأنه يتواصل معها من خلال العينين فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية