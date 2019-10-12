لمستخدمي Signal.. حدّثوا التطبيق فورا

اكتشف أحد الباحثين في مجال أمان تكنولوجيا المعلومات ثغرة أمنية في تطبيق التراسل الفوري Signal.

وقال الباحث الأمني إن هذه الثغرة ستفسح المجال أمام القراصنة للاستماع إلى المكالمات التي يجريها الشخص على هاتفه الذكي.

ولتفعيل هذه الثغرة يقوم الهاكر بإجراء مكالمة مع الشخص، ومن ثم يقومون بالإشارة إلى التطبيق على أنه تم استلام مكالمة هاتفية، ليقوم التطبيق بعد ذلك بقبول الاتصال، مما يتيح لهم الفرصة للاستماع إلى المكالمة دون أن يشعر الطرف الآخر.

وسارعت الشركة المسؤولة عن التطبيق إلى سد الثغرة فور علمها بها، حيث قامت بإتاحة إصدار جديد يحمل الرقم 4.47.7، وطلبت من المستخدمين ترقية النسخة الموجودة لديهم إلى هذا الإصدار لكي يتجنبوا هجمات الهاكر.

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