غارمن تطلق ساعتين ذكيتين للأطفال

كشفت شركة غارمن السويسرية عن ساعتين ذكيتين جديدتين مخصصتان للأطفال أطلقت عليهما اسم VivoFit jr.2.

وقالت الشركة السويسرية إنها استوحت تصميم الساعتين الجديدتين من أفلام حرب النجوم وملكة الثلج.

وتتميز الساعتان الجديتان باحتوائهما على شاشة ملونة مزودة بإضاءة جيدة، سوار متين للغاية، بالإضافة إلى قدرتهما على مقاومة الماء.

وتعمل الساعتان على تسجيل الخطوات، دقائق النشاط، وفترات النوم، بالإضافة إلى إظهار الوقت، التاريخ، التنبيه، ساعة الإيقاف، النشاط اليومي.

كما زودت الشركة السويسرية الساعتين بتطبيق يتيح للأولياء التحكم بالساعتين ويمنح الأطفال الفرصة لمعايشة مغامرة عالم ديزني من فيلم حرب النجوم، وفيلم ملكة الثلج.

يذكر أن الشركة السويسرية ستطلق الساعتين الجديدتين بسعر يصل إلى 90 يورو دون أن تكشف عن الموعد الرسمي للإطلاق.

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