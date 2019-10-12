هذا الحد من ساعات النوم يُهددك بـ”الخرف”

توصل باحثون من مدرسة ميلر في مدينة ميامي الأمريكية من خلال دراسة أجروها على 5247 شخصا من أصول إسبانية تتراوح أعمارهم ما بين 45 و75 عاما ولمدة 7 سنوات إلى أن النوم لمدة 9 ساعات وأكثر يؤدي إلى انخفاض مهارات الذاكرة واللغة لدى الإنسان مما يؤدي إلى إصابته بالخرف.

وقام الباحثون بإجراء اختبار عصبي للمشاركين في بداية ونهاية الدراسة، وقاموا بتقييم الذاكرة، اللغة، توقيت ردة الفعل، الإدراك، وذلك من أجل التعرف على صحة دماغهم.

وتوصل الباحثون إلى أن مهارات التعلم لدى الأشخاص الذين ينامون لمدة 9 ساعات في الليلة انخفضت بنسبة 22% مقارنة بالأشخاص الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا.

كما انخفضت نسبة طلاقة الكلام لديهم بنسبة 20 % والذاكرة بنسبة 13 % مقارنة بالأشخاص الآخرين.

وبرر الباحثون السبب بأن كثرة النوم ترتبط بآفات في الدماغ تعرف باسم فرط كثافة المادة البيضاء الأمر الذي يزيد من خطر التراجع المعرفي، الخرف والسكتة الدماغية.

كما أكد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون لمدة أقل من 6 ساعات قد يصابون بنفس هذه الأعراض، وحددوا مدة النوم المثالية بـ 6 إلى 8 ساعات يوميا.

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