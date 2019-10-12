شركة Oppo تطلق هاتفاً بخاصية الشحن السريع

رفعت شركة Oppo الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Oppo Reno Ace.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon +855 ثماني النوى الحديث والمتطور من إنتاج كوالكوم، ونظام Android 9، وواجهة Color 6.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة +FHD، وتدعم 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، ومستشعر للبصمات.

أما الكاميرا الخلفية فستكون رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، والثالثة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وبلغ حجم الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 256 غيغا بايت، في حين وصل حجم الذاكرة العشوائية إلى 12 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز ببطاريته التي تصل سعتها إلى 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 65 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 17 أكتوبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 420 و535 دولار أمريكي.

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