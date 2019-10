«فولكس فاغن» تختبر أحدث سياراتها من فئة «غولف» الشهيرة

تقوم شركة فولكس فاغن حالياً باختبار أحدث نموذج من سيارات غولف التي يعشقها الملايين حول العالم.

حيث أصبحت السيارة مختلفة بشكل كبير، وحصلت على هيكل أكثر انسيابية، ومصابيح LED عصرية وفريدة التصميم.

وستحصل على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تمتد على طول نصفها الأيسر، وستزود بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة وأنظمة المولتيميديا.

هذا وأصبحت أعرض شكلاً ولكن أخف وزناً من نماذج غولف السابقة، وحصلت على مقصورة تتسع لـ5 ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400 ليتر.

