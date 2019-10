مدينة تاورغاء تُناشد أطباء ليبيا وتطلب مساعدتهم في علاج اللشمانيا

قام مستشفى تاورغاء العام بإطلاق نداء استغاثه عاجل إلى جميع الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومساعدة المدينة في علاج مرض اللشمانيا الذي انتشر من جديد.

وبحسب المكتب الإعلامي لمستشفى تاورغاء فقد تم اكتشاف أعداد متزايدة من حالات مرض اللشمانيا وصلت إلى ما يقارب 150 حالة.

كما وجه المكتب الإعلامي تحية إجلال وتقدير للفريق الطبي بمستشفى تاورغاء لبذله جهوداً كبيرة ومُضنية في متابعته للحالات ورصدها.

