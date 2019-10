أكد العلماء أن الأنف قد يكون السبب وراء الشغف والرغبة في تناول البيتزا أو البطاطا المقلية أو الكعك، عند الشعور بالتعب.

حيث اكتشف العلماء أن الحرمان من النوم يزيد بشكل كبير من حاسة الشم لدى الإنسان، ومع ذلك لا يجري نقل المعلومات هذه بشكل صحيح إلى المخ، ما يجعلنا نبحث عن الأطعمة غير المرغوب بها لنشعر بالرضا.

هذا وقام خبراء في جامعة نورث وسترن الأمريكية بإجبار 30 فرداً على النوم لمدة 4 ساعات فقط.

وقُدمت للمشاركين صباح اليوم التالي وجبات الإفطار والغداء والعشاء، إلى جانب بوفيه من الوجبات الخفيفة غير المحدودة مثل رقائق البطاطا والكعك، وقام العلماء بقياس مقدار ما تناولوه من الطعام، لمعرفة كيف تختلف خياراتهم اعتمادا على مدى تعبهم.

واختار المتطوعون الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بمعدل 6% في المتوسط، واستمر المشاركون في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية الكثيفة في اليوم التالي، على الرغم من تعويض ساعات النوم.

وراقب العلماء قشرة الكمثرية وهي المنطقة الأولى من الدماغ التي تتلقى معلومات من الأنف، وترسل المعلومات إلى القشرة المعزولة، التي تقع في عمق الدماغ، حيث تتلقى إشارات حول الرائحة والمذاق، وكمية الطعام الموجودة في المعدة، وقالوا:

“عندما تكون محروماً من النوم، قد لا تحصل مناطق المخ هذه على معلومات كافية، وتعوض ذلك عن طريق اختيار الطعام عالي السعرات الحرارية”.

وتعتبر الدراسة هذه الأحدث من بين العديد من الدراسات، التي تبحث في الآليات الكامنة وراء سبب قلة النوم وارتباطه في اختيارات الطعام غير الصحي.

The post دراسة جديدة تكشف عن علاقة قوية بين قلة النوم والرغبة في تناول الوجبات السريعة! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا