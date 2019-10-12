إندونيسي يعود لعائلته بعد دفنه بـ7 ساعات

في حادثة غريبة من نوعها عاد الرجل الأندونيسي سونارتو البالغ من العمر 40 سنة إلى عائلته بعد دفنه بسبع ساعات.

ووقعت أحداث هذه القصة في مقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا، حيث تسبب حادث مرور في وفاة سائق دراجة نارية، وتعذر على الشرطة معرفة هوية الشخص المتوفى نظرا لعدم امتلاكه أي إثباتات الشخصية، مما اضطر الشرطة للجوء إلى رقم الدراجة النارية لمعرفة صاحبها.

وبالرجوع إلى رقم الدراجة تبين بأنها مسجلة باسم عامل البناء سونارتو، فقامت الشرطة بإبلاغ عائلته التي حضرت وقامت باستلام الجثة وغسلها ودفنها دون أن تلاحظ بأن الشخص الميت ليس سونارتو.

وبعد 7 ساعات من دفنه عاد سونارتو إلى منزله وكان على علم بالقصة وسط ذهول عائلته، وأخبرهم بقصة الدراجة، حيث قال لهم بأنه اقترض من شخص يدعى واريم مبلغا من المال ووضع الدراجة كرهينة له.

وبعد أن تبين للشرطة بأن واريم هو من توفي في الحادث أبلغت عائلته التي جاءت إلى مكان القبر، وقامت بتغيير الشاهدة فقط دون أن تقوم بنقل الجثة.

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