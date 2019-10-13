هاتف المستقبل من وجهة نظر مؤسس الأندرويد

تبدو فكرة الهواتف المستقبلية التي تسيطر على الشركات هذه الفترة هي تطوير هواتف ذات شاشة مرنة وقابلة للّف والطيّ، وكان آخر الشركات المنضمة إلى هذه الرؤية هي مايكروسوفت بعد سامسونغ وهواوي وشاومي.

لكن الأب الروحي لنظام التشغيل اندرويد ومؤسسه آندي روبن قرر من خلال شركته Essential طرح فكرة هاتف بتصميم مختلف إلى حدٍ ما.

وأطلق روبن صوراً لهاتف تصوٌَريّ لمستقبل الهواتف الفترة القادمة، وظهر من الصور أن الهاتف سيأتي بتصميم طويل مع واجهة مستخدم جديدة بالكامل تظهر في الشاشة.

ومن المفترض أن يعمل هاتف شركة Essential بنظام أندرويد، رغم أن الشركة لم تتحدث عن أي شيء حول ذلك، وجاءت واجهة الاستخدام في الشاشة على شكل بطاقات، حيث تم تقسيم الشاشة لتعرض محتوى مختلف في كل قسم.

ويوجد كاميرا أمامية منبثقة في الشاشة على غرار هاتف غالكسي نوت 10، بينما الإطارات عريضة مقارنةً مع غالبية الهواتف الحالية.

أما في ظهر الهاتف فهناك الكاميرا الخلفية بتصميم بارز ومدمج في الظهر، وأسفلها مستشعر بصمة إصبع يعمل باللمس. وقدمت الشركة الهاتف بمجموعة ألوان تتموّج مع تحريك الهاتف.

وقال مسئول في الشركة لموقع The verge إن هذا الهاتف القادم للشركة ، وإنه قيد الاختبار حالياً في حين قالت تسريبات إن الهاتف سيعمل بمعالج سناب دراغون 730 وهو من الفئة المتوسطة وهذا قد يعني أن الهاتف ربما صمم كرفيق متنقل بمهام معينة وليس هاتفاً رئيسياً.

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