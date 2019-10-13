علاج الكحة بطرق مختلفة وسريعة

في فصل الشتاء تحديدًا تنتشر الإصابة

بالكحة ، ويمكن أن تكون مصاحبة لأمراض عديدة، فكيف يمكن علاج الكحة بطرق مختلفة؟

تعتبر الكحة (Coughing)

ردة فعل طبيعية وصحية للجسم، حيث تساعد في تنظيف الجسم والشعب الهوائية من المخاط

والدخان وبعض المهيجات الأخرى الموجودة فيه.

علاج الكحة الأفضل يكون عن طريق تشخيص

السبب الكامن ورائها من أجل التخلص منها، سواء كان الإصابة بنزلة البرد أو

الحساسية أو أي شيء اخر.

إلى جانب ذلك من الممكن تجربة علاج

الكحة بطرق مختلفة وبسطية، والتي تتمثل في:

1- شرب السوائل

عند الإصابة بالمرض المسبب للكحة،

يتراكم المخاط في أسفل الأنف والحنجرة، ومن هنا تنبع أهمية شرب الماء والسوائل.

2- جرب العسل

يساعد تناول العسل في التخفيف من تهيج

منطقة الحلق والحنجرة وبالتالي التقليل من الكحة.

ملاحظة: لا تقم بإعطاء العسل للأطفال

تحت عمر السنة.

3- تناول المشروبات الساخنة

وجدت العديد من الدراسات المختلفة أن

تناول المشروبات الساخنة من شأنه أن يساعد في علاج الكحة من خلال العمل على

استرخاء الحنجرة وتفكيك المخاط المتراكم في المنطقة.

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4- جرب بعض الأدوية

هناك بعض الأدوية التي يتم صناعتها من

مستخلصات الأعشاب الطبيعية، أهمها برونشيكم إس الكسير، والذي يحتوي على مستخلص

الزعتر (Thyme)و مستخلص جذور زهرة

الربيع (Primula) وهذه المستخلصات تعمل

على طرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية، كما ان مستخلصات الزعتر لها تأثير كمضادات

للبكتيريا ، وهذه العوامل تجعل برونشيكم إس الكسير يعمل على علاج الكحة بفاعلية .

تجدر الإشارة إلى الحصول على الموافقة

الطبية قبل البدء باستخدام أي نوع من الأدوية خصوصا للحوامل والأطفال تحت سن

الرابعة.

5- علاج الكحة بالطرق الأخرى

هناك بعض الطرق التي من شأنها أن تساعد

في علاج الكحة أيضًا، والتي تتمثل في:

رفع الرأس لأعلى عند الاستلقاء من أجل

التخلص من احتقان الأنف

الغرغرة بالماء والملح

الابتعاد عن التدخين والمدخنين

استخدام جهاز ترطيب الهواء في المنزل

شطف الأنف للتخلص من أي مهيجات عالقة

فيه.

المصدر-

ويب طب

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