تحويل الأبقار لحمار وحش يحميها من لسعات الحشرات

وجدت دراسة يابانية حديثة أن رسم خطوط بيضاء وسوداء على الأبقار يحميها من لسعات الحشرات، ويساهم في الحفاظ على صحتها وإنتاجها.

واعتمدت الدراسة على نتائج الأبحاث التي أجريت على حمار الوحش والتي أكدت على أن الخطوط البيضاء والسوداء الموجودة فيه تحميه من لسعات الحشرات.

وللتأكد من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق هذه التجربة على 3 مجموعات من الأبقار، حيث تم تلوين المجموعة الأولى باللونين الأبيض والأسود لتكون الألوان مطابقة لألوان حمار الوحش، في حين تم تلوين المجموعة الثانية بخطوط سوداء فقط، أما المجموعة الثالثة فقد تركت دون ألوان.

ووجد الباحثون أن الأبقار التي لونت بألوان شبيهة بألوان حمار الوحش تعرضت إلى 60 لسعة خلال نصف ساعة، في حين تعرضت الأبقار التي لونت بخطوط سوداء فقط والتي تركت دون ألوان إلى 110 لسعة خلال نفس المدة.

كما أكدت الدراسة على أن الأبقار التي لونت بألوان حمار الوحش أبدت مقاومة أقل من الأبقار التي لونت بالخطوط السوداء، والتي كانت مقاومتها للحشرات أقل من مقاومة الأبقار التي لم تلون، وبالتالي فإن الأبقار التي لونت بألوان حمار الوحش لا تحتاج لحماية نفسها كثيرا مقارنة بالأبقار الأخرى.

وأكدت الدراسة على أن تلوين الأبقار والماشية بألوان حمار الوحش يحمي هذه الحيوانات من الحشرات، دون أن يكون هناك حاجة لاستخدام المبيدات الحشرية التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالبيئة.

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