ملف تطوير مستشفى طرابلس الجامعي على طاولة السراج

أصدر

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، تعليماته بتوفير الموارد المالية اللازمة

لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ لتمويل برنامج تحديث وتطوير قسم النساء

والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي.

وناقش

السراج ورئيس مجلس إدارة المستشفى نبيل العجيلي، سير العمل بالمستشفى، وسبل توفير

المستلزمات والأجهزة، وبرامج التدريب، وإمكانية ربط المستشفى بالمراكز الطبية

المتخصصة بالخارج، والتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة في توطين العلاج.

وكان

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتمد،

في يوليو من العام الماضي، الخطة الخاصة بالعلاج داخل البلاد وخارجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية