ياباني يسرق 159 مقعد دراجة لسبب غريب

ألقت الشرطة اليابانية القبض على الياباني أكيو هاتوري البالغ من العمر 61 عاما بتهمة سرقة مقعد دراجة هوائية.

حيث أبلغ أحد الأشخاص الشرطة عن سرقة مقعد دراجته في أغسطس الماضي، لتقوم الشرطة بتعقب كاميرا المراقبة، حيث ظهر أكيو هاتوري وهو يقوم بسرقة المقعد.

وعلى الفور قامت الشرطة بمداهمة منزل أكيو الواقع في مقاطعة أوتا وارد في العاصمة اليابانية طوكيو من أجل استرداد المقعد المسروق وإلقاء القبض عليه.

وتفاجأت الشرطة اليابانية بوجود 159 مقعدا في المنزل، وبالتحقيق مع أكيو اعترف بسرقته هذه المقاعد، وبرر أكيو فعلته برغبته بجعل الآخرين يشعرون بنفس الشعور الذي شعر به عندما سرق مقعد دراجته في صيف عام 2018.

وعادت الشرطة إلى كاميرات المراقبة لتتأكد من صحة كلامأكيو، حيث عثرت على عدد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أكيو وهو يقوم بسرقة المقاعد.

يذكر أن الشرطة اليابانية قامت باعتقال أكيو ونشرت صورة لـ159 مقعدا التي قام العجوز الياباني بسرقتها.

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