لهذه الأسباب لا تضعي المكياج أثناء الرياضة

تحدثت إحدى الدراسات الحديثة عن الأضرار التي يسببها وضع المكياج على بشرة المرأة خلال ممارستها الرياضة.

وأكدت الدراسة أن وضع المكياج على البشرة سيترك تأثيرا سلبيا كبيرا عليها، حيث ستصبح البشرة معرضة للإصابة بالالتهابات، فمن خلال التمارين الرياضية يقوم الجسم بطرد السموم من خلال المسامات ووضع المكياج سيؤدي إلى سد المسامات وبالتالي ستصاب البشرة بالالتهابات.

ولن يقتصر الضرر على الالتهابات وحسب بل ستتوسع مسامات البشرة وذلك لأن التمارين الرياضية تفتح المسام والمكياج يسدها الأمر الذي يجعلها تتوسع.

بالإضافة إلى ذلك فإن وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة يسبب تهيجا واحمرارا في البشرة عند النساء اللواتي يمتلكن بشرة حساسة.

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