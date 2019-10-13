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هجوم فاشل لسمكة قرش يُكلفها كثيرا.. إليك التفاصيل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ سباح أميركي يدعى داني ماكدانيل الذي يقطن في مدينة سان دييغو الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية خلال تجواله بقارب من نوع كاياك بالقرب من ساحل المدينة بدفعة قوية من الجهة الخلفية لقاربه.

وعندما بحث عن سبب الدفعة تفاجأ بتعلق سمكة قرش بيضاء ضخمة بالقارب، حيث بدأت بهزه بقوة حتى جعلته يغير مساره بمقدار 180 درجة.

وحاول السباح الأميركي أن يبعد السمكة المفترسة عن قاربه دون جدوى، قبل أن يتفاجأ بترك السمكة للقارب والابتعاد عنه.

وأثناء قيام داني بتفقد القارب تفاجأ بوجود نابين من أنياب السمكة عالقين في القارب، وبلغ طول كل ناب منهما 5 سم.

وقال داني إن هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يتعرض له، حيث لم يسبق وأن تعرض لأي هجوم من أسماك القرش طوال مدة ممارسته لهذه الرياضة والتي تزيد عن 20 عاما.

الجدير بالذكر أن أسماك القرش البيضاء تعد من أضخم الأسماك المفترسة في العالم، وتهدد حياة الإنسان في البحار بشكل كبير، ويتراوح طول هذه الأسماك ما بين 4.6 و4.8 متر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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