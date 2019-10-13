جيني إسبر تعتذر عن دور البطولة بمسلسل “صقار”

اعتذرت الفنانة السورية جيني إسبر عن المشاركة في المسلسل البدوي صقار وذلك بعد أن عرض عليها لعب أحد أدوار البطولة في المسلسل الجديد.

وبررت النجمة السورية قرارها بعدم قدرتها على الالتزام في العمل نظرا للوقت الطويل الذي سيستغرقه تصويره، بالإضافة إلى حاجة الدور للتفرغ التام، وبالتالي لن تكون قادرة على التنسيق مع أعمال أخرى.

وتمنت جيني إسبر لفريق العمل وزملائها المشاركين فيه التوفيق، وأن يقدموا عملا يليق بالدراما البدوية.

وسيشارك في مسلسل صقار الذي كتبه دعد ألكسان وسيخرجه شعلان الدباس نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم رشيد عساف الذي سيلعب دور صقار، والنجمة قمر خلف، خالد نجم، روعة ياسين وغيرهم من النجوم، وستدور أحداثه في إحدى المضارب البدوية.

الجدير بالذكر أن النجمة السورية تواصل حاليا تصوير أدوارها في مسلسل “يا مالكا قلبي” الذي ألفه عثمان جحا وسيخرجه علي علي.

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