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جيني إسبر تعتذر عن دور البطولة بمسلسل “صقار”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتذرت الفنانة السورية جيني إسبر عن المشاركة في المسلسل البدوي صقار وذلك بعد أن عرض عليها لعب أحد أدوار البطولة في المسلسل الجديد.

وبررت النجمة السورية قرارها بعدم قدرتها على الالتزام في العمل نظرا للوقت الطويل الذي سيستغرقه تصويره، بالإضافة إلى حاجة الدور للتفرغ التام، وبالتالي لن تكون قادرة على التنسيق مع أعمال أخرى.

وتمنت جيني إسبر لفريق العمل وزملائها المشاركين فيه التوفيق، وأن يقدموا عملا يليق بالدراما البدوية.

وسيشارك في مسلسل صقار الذي كتبه دعد ألكسان وسيخرجه شعلان الدباس نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم رشيد عساف الذي سيلعب دور صقار، والنجمة قمر خلف، خالد نجم، روعة ياسين وغيرهم من النجوم، وستدور أحداثه في إحدى المضارب البدوية.

الجدير بالذكر أن النجمة السورية تواصل حاليا تصوير أدوارها في مسلسل “يا مالكا قلبي” الذي ألفه عثمان جحا وسيخرجه علي علي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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