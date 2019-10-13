إنستغرام تستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها

أشارت مجموعة من التسريبات إلى قرب إطلاق شركة إنستغرام الأميركية لميزة الرسائل الخاصة عبر موقع الويب.

حيث ستتيح الميزة الجديدة إمكانية الرد على الرسائل، وإرسال رسائل خاصة من خلال موقع الويب.

وأظهرت التسريبات لقطة شاشة لواجهة الرسائل الخاصة، حيث ستقسم الشاشة إلى قسمين حيث سيحتوي القسم الأيسر على المحادثات، وعند الضغط على إحدى المحادثات سيظهر في القسم الأيمن المحادثة كاملة، وبالتالي سيكون المستخدم قادرا على متابعة الدردشة.

ويمكن للمستخدم أن يتفاعل مع الرسائل باستخدام أيقونة القلب، كما يمكنه إرسال صورة من الحاسب، حيث يوجد أيقونة مخصصة لهذا الأمر.

وتدعم الخاصية الجديدة الرسائل الفردية والجماعية، كما تتيح للمستخدمين الفرصة لكتم الرسائل.

وأكدت التسريبات أن الميزة الجديدة ستكون مناسبة للشركات حيث تتيح لهم الفرصة للتواصل مع العملاء بشكل أسرع.

يذكر أن إنستغرام ستطلق الميزة الجديدة خلال عدة أشهر بعد أن تقوم بتجريبها على عدد من المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية