سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف يدعم الشحن السريع

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد سيحمل اسم Galaxy A91 ليكون هذا الهاتف فردا جديدا في عائلة Galaxy A.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Infinity-U بحجم 6.7 بوصة وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 12 ميغا بيكسل، في حين ستكون الكاميرا مخصصة لاستشعار معلومات العمق.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستأتي بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت، في حين ستأتي البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 45 واط حسب التسريبات الأخيرة.

وأكدت التسريبات الواردة من الشركة الكورية أن الهاتف لن يدعم شبكات الجيل الخامس.

الجدير بالذكر أن التقارير أشارت إلى أن سامسونغ ستطلق الهاتف في نهاية العام الجاري في عدد من البلدان، دون أن تكشف عن سعره.

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