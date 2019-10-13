شارب تعود للمنافسة بسوق الهواتف الذكية

تستعد شركة شارب اليابانية للعودة إلى سوق المنافسة في الأجهزة الذكية من خلال إطلاقها هاتفا جديدا منافسا لهواتف الفئة المتوسطة الموجودة في الأسواق سيطلق عليه اسم S7.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 630 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 805 وموديم X12 LTE، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة IGZO مقاس 5.5 بوصة وبدقة عرض 1080*2280 بيكسل +FULL HD، وأحاطت الشاشة بهيكل من البلاستيك والزجاج بأبعاد 8.970147 مقاوم للماء والغبار.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستصل مساحتها إلى 32 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 3 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وباحتوائه على منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-Type-C يستخدم للشحن ونقل البيانات.

يذكر أن شارب لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد طرح الهاتف في الأسواق كما أنها لم تكشف عن سعره.

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