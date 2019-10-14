statcounter: هواتف سامسونغ “معشوقة الليبيين”

كشفت بيانات نشرها موقع statcounter عن حصة شركات الهواتف الذكية في السوق الليبية في الفترة بين سبتمبر 2018 وحتى سبتمبر 2019، والتي جاء فيها الهيمنة العظمى لشركة سامسونغ الكورية.

وأظهرت رسوم بيانية أن شركة سامسونج تحتل المرتبة الأولى في السوق الليبية بحصة سوقية بلغت 76.77%.

Source: StatCounter Global Stats – Device Vendor Market Share

أما في المركز الثاني فجاءت شركة هواوي الصينية مع حصة سوقية بلغت 9.22%، بينما المفاجأة أن شركة آبل بلغت حصتها في السوق الليبية نسبة 5.32% فقط، ولعل السبب هو ارتفاع أسعار الشركة والتي لا تناسب شريحة كبيرة من الليبيين .

وصنف الموقع 2.46% من الحصة السوقية لشركات غير معروفة الهوية، أما المرتبة الخامسة فجاءت لشركة Blu مع نسبة 1.6%، وشركة Itel نسبتها 1.3%.

ولم يتحدث الموقع عن مصادر هذه البيانات لكنها تتوافق إلى حدٍ ما مع بيانات تم نشرها العام الماضي وتؤكد أن الهواتف المفضلة بالنسبة لليبيين هي هواتف شركة سامسونغ.

الأجهزة اللوحية

أما على صعيد الحواسيب اللوحية “التابلت”، فأظهرت بيانات الموقع أن سامسونغ أيضاً تحتل المركز الأول لنفس الفترة ولكن بحصة سوقية بلغت 45%.

Source: StatCounter Global Stats – Device Vendor Market Share

أما المركز الثاني فكان لشركة آبل باستحواذها على نسبة 35%، وثالثاً جاءت شركة eSTAR بنسبة 11.5%، أما 5% من الحصة السوقية فذهبت إلى شركات “مجهولة”.

وتقاسمت شركتا هواوي ولينوفو المركزيْن الخامس والسادس بحصة سوقية بلغت 1% لكل شركة.

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