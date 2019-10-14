كيف تحمين طفلك من الأمراض المعدية في المدرسة

مع

العودة إلى الدراسة يتعرض أطفالنا للأمراض بشكل أكبر ويبدأ الخوف من جديد على

أطفالنا من الإصابة بأي عدوى بسبب تغير الجو والاختلاط الدائم بزملائهم، ويبدأ

التفكير في كيفية وقايتهم من تلك الأمراض.. لكن لا تخافون بعد اليوم، لأن فتافيت

تقدم لكم بعض النصائح لحماية أطفالكم من الأمراض المعدية في المدرسة.

لكن

قبل أن نبدأ، يجب أن نعرف ما هي تلك الأمراض:

1- الأنفلونزا:

من

الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وهي من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً.

2- الحصبة:

عدوى

فيروسية وهي الأكثر انتشاراً بين الأطفال وتكون عن طريق التنفس، ومن أعراضها

الحمى، سيلان الأنف والاحتقان..

3- قمل الرأس:

حشرة

طفيلية صغيرة الحجم تتغذى على دم الإنسان، و تنتشر بكثرة بين الأطفال في المدارس

والحضانات..

4- السعال الديكي:

هو

التهاب بكتيري يصيب الجهاز التنفسي، وينتقل عن طريق انتقال الرذاذ من طفل لآخر ومن

أعراضه سيلان الأنف والعطاس..

5- التهاب اللوزتين:

من

الأمراض الشائعة بين الأطفال، وينتقل عن طريق التواجد في أماكن مغلقة، ومن أعراضه

ارتفاع درجة الحرارة واحتقان الحلق..

ما هي أسباب انتقال العدوى بين الأطفال؟

1-

عدم نظافة الفصل والكراسي والحمامات.

2-

التواجد في نفس المكان مع الأطفال المصابون بالأمراض.

3-

عدم تهوية الفصول بشكل جيد.

4-

تناول الأطعمة الغير صحية.

طرق حماية أطفالنا من الأمراض المعدية..

1- تطعيم طفلك:

اهتمي

دائما بالتطعيمات الدورية لأطفالك، خاصة تطعيمات الأمراض المعدية التي يمكن أن

تصيبهم مثل الأنفلونزا والحصبة..

2- النظافة الشخصية:

يجب

أن تهتمي بنظافة طفلك الشخصية، مثل غسل يديه قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام

دورة المياه، واستخدام المناديل دائما في تنظيف مكانه وتنظيف مقعده في حالة وجود

أتربة..

3- نظافة الأطعمة:

اهتمي

بتحضير وجبة طفلك المدرسية بالمنزل بدلاً من تناول الأطعمة الضارة المكشوفة

والمعرضة للبكتيريا، واهتمي بغسل تلك الأطعمة جيداً قبل إعطائها لطفلك، واهتمي

بتناول أطفالك للخضروات والفاكهة فهي مصادر طبيعية للفيتامينات التي تقي طفلك

طبيعياً من الأمراض المختلفة.

4- نظافة الأدوات المدرسية:

حافظي

على تعقيم أدوات طفلك المدرسية يومياً عن طريق مسحها بالمعقمات والمطهرات، وتنظيف

حقيبته المدرسية يومياً من بواقي أطعمته وبعض القمامة.. و انصحيه بعدم استخدام

أدوات زملائه، وأن يكتفي بأدواته الشخصية لتقليل فرص الإصابة بالأمراض المعدية..

5- تثقيف طفلك:

يجب

أن تقومي بتثقيف طفلك حول الأمراض المعدية وأسبابها وكيفية الوقاية منها، حتى يأخذ

حذره عند الذهاب الى المدرسة والاختلاط بزملائه مثل الحفاظ على المسافات بينه

وبينهم.

6- الرياضة خير من العلاج:

اهتمي

باشتراك طفلك في مختلف الأنشطة الرياضية لأن الرياضة تحمي طفلك من مختلف الأمراض

فهي تجعل جسمه قوياً وصحياً..

7- التواصل مع إدارة المدرسة:

يجب

أن تتواصلي مع إدارة المدرسة وابلاغهم بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية

الأطفال من الأمراض المعدية مثل التنظيف المستمر للفصول ودورات المياه، والقيام

بتهوية الفصول بشكل جيد..

المصدر – فتافيت

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