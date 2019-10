أكدت شركة إتش بي أنها أطلقت تحديثاً برمجياً طارئاً لحماية حواسيبها من خطر الاختراق.

حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن إتش بي أطلقت تحديثاً أمنياً لتطبيق HP Touchpoint Analyti الموجود في حواسيبها بعد أن اكتشف الخبير في أمن المعلومات بيليغ هادار، أن التطبيق يحوي على ثغرة برمجية تساعد في اختراق الحواسيب.

هذا وتكمن خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة في التطبيق المذكور بأنها تساعد قراصنة الإنترنت على الوصول إلى حواسيب مستخدمي HP، وتحميل ملفات DLL ضارة بتلك الحواسيب للوصول إلى ما يسمى بحقوق المستخدم في تلك الأجهزة، ليتحكموا بعدها بالعديد من البرمجيات والتطبيقات الموجودة فيها.

وأثار هذا التطبيق مؤخراً حفيظة مستخدمي الحواسيب، فبعضهم من وصفه بأنه برنامج تجسس، وآخرون اشتكوا من أنه يتسبب في إبطاء عمل الأجهزة.

The post شركة «إتش بي» تكشف عن خطر مُحدق يتربص بحواسيبها! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا