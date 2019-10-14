نانسي عجرم وتامر حسني يقيمان حفلا بالسعودية قريبا

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وسيكون الحفل جزءا من فعاليات موسم الرياض.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت في وقت عن مشاركتها في هذا الحفل من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيشارك النجم المصري تامر حسني الفنانة اللبنانية في هذا الحفل، حيث سيقدم النجمان باقة متنوعة من أغانيهما الرائعة.

وقد يشهد الحفل إطلاق نانسي لأغنية “سينجل” كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النجمة اللبنانية أحيت مؤخرا حفلا فينا في جامعة دلتا بمدينة المنصورة بمصر بمناسبة افتتاح العام الدراسي.

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