آبل تطلق قبضات لاسلكية لألعاب XBOX

طرحت شركة أبل الأميركية قبضات لاسلكية مخصصة لألعاب XBOX أطلقت عليها اسم XBOX Wireless Controller.

وستأتي القبضات الجديدة بهيكل بطول 18.11 سم وعرض 17 سم، وسماكة 7.09سم، في حين سيصل وزنها إلى 480 غراما.

وقامت أبل بتزويد القبضات الجديدة بتقنية البلوتوث التي تتيح لها الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وستعمل القبضات الجديدة بشكل متوافق مع أجهزة آيفون، آيباد، وآبل تي في شرط أن تكون هذه الأجهزة مزودة بأنظمة iOS 13 الحديثة.

يذكر أن الشركة الأميركية بدأت بطرح القبضات الجديدة عبر متجر آبل بسعر 59.9 دولار أميركي، وعبر متجر أمازون بسعر 43.8 دولار أميركي، وعبر متاجر الإلكترونيات وتقنيات ألعاب الفيديو، ولكنها نبهت المستخدمين إلى ضرورة التأكد من توافق القبضات مع تقنية البلوتوث في حال قاموا بشرائها من غير متجر آبل.

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